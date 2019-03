¿Por qué se cayó el pase de Luciano Pons a Alianza Lima?

El libro de pases ya se cerró, pero por la mañana ya se había hablado de una posibilidad de que el delantero argentino Luciano Pons pueda llegar a Alianza Lima. Además, el mismo jugador había conversado con el diario Libero y había señalado que estaba con una lesión y que hoy al mediodía tenía los resultados de dicha resonancia.

Por esa razón, EL BOCÓN decidió hablar con el médico de San Martín de Tucumán, Roberto Guillén para que nos cuente que arrojó los resultados.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

"Él tiene una lesión en el menisco. Una pequeña lesión en el cuerno posterior del menisco interno de su rodilla izquierda, que va a necesitar una operación", fueron las palabras del médico del club San Martín de Tucumán.

Luego, el médico de San Martín de Tucumán, Roberto Guillén contó un poco sobre el estado de Luciano Pons.

"Habitualmente una artroscopia simple, que es lo que llamamos a la lesión meniscal, cuando no hay compromiso de ningún tipo de ligamentos. Entre 20 a 30 días ya puede hacer la practica deportiva de manera normal. Él su pase no pertenece a San Martín de Tucumán, el arreglaría su cirugía en Buenos Aires al club que pertenece. Hoy hablé con Luciano y me dijo que probablemente la semana que viene se estaría operando. No sé a que club pertenece. Se estaría intentado operarse con el médico Maximiliano Ranalletta, que trabaja en el hospital Italiano, uno de los centros más grandes que tenemos acá en la parte de traumatologia en Argentina. Por esa razón, no se opera acá en el club", sentenció.

Finalmente, estos resultados médicos hicieron que todo interés de haberlo existido en Alianza Lima se pierda, ya que el delantero argentino Luciano Pons, quien tiene 28 años volvería a las canchas a lo mucho dentro de un mes y el elenco blanquiazul necesita un delantero con urgencia ante la ausencia de Mauricio Affonso.