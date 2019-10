Pirata FC vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por el Torneo Clausura de Liga 1

Pirata FC vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1, este sábado 26 de octubre, desde las 11:00 horas (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Pirata FC y César Vallejo abrirán la jornada sabatina de la liga peruana, que entra a su recta final para definir varias cosas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro.

Pirata FC vs. César Vallejo: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Pirata FC tiene todos los boletos para convertirse en uno de los dos clubes que le dirán adiós a la máxima categoría. El cuadro norteño es último en la tabla acumulada con 21 puntos y está a 6 unidades de la Universidad San Martín, el primer equipo que tiene por encima.

Proveniente de la Copa Perú, Pirata FC viene de perder 4-0 a manos de Sporting Cristal, resultado que significó su sexta derrota en el Clausura y la decimoquinta del año. Entre otros números, es, además, el equipo con más goles en contra, con 48 anotaciones.

César Vallejo, por su parte, tuvo un mejor Apertura que Clausura. En el actual certamen, el cuadro 'Poeta' es decimoquinto con 11 unidades, mientras que en el primer torneo, los trujillanos quedaron terceros con 29, por detrás de Binacional y Sporting Cristal.

Las aspiraciones de César Vallejo pasan por meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En el acumulado, el conjunto que dirige 'Chemo' del Solar es noveno con 40 puntos.

"Estos son los partidos más difíciles. Ellos están jugando por no descender. Vamos a Olmos por los tres puntos porque es lo único que sirve ahora", indicó Víctor Cedrón, mediocampista de César Vallejo.

Pirata FC vs. César Vallejo: ¿dónde se ubica el estadio?