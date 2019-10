Pirata FC | Anderson Cueto: "Sería lamentable que el equipo no se presente al partido ante Alianza Lima"

Los jugadores de Pirata FC entraron en huelga y decidieron no entrenar con el equipo esta mañana debido a que les deben algunos meses de sueldo, situación que rebalsó el vaso y por lo cual tomaron esta medida.

Anderson Cueto, jugador del conjunto norteño, explicó la situación: "Esta mañana decidimos no entrenar porque nos siguen debiendo y, por ahora, nadie nos dice nada de nada. Dependiendo del acuerdo que tiene cada jugador, el club adeuda dos, tres y hasta cuatro meses de sueldo al plantel, pero lo peor de todo es que no vemos ninguna solución y el presidente no se deja ayudar", afirmó el jugador en Radio Ovación.

Además, al ser consultado sobre si se presentarán al duelo ante Alianza Lima: "No sabemos qué pasará, pero sería lamentable que el equipo no se presente al partido ante Alianza, tomando en cuenta que ellos ya están vendiendo sus entradas. Realmente eso vería muy mal, pero sinceramente es lamentable que sigamos a la deriva. El 'profe' Carlos (Cortijo) nos viene apoyando y está con nosotros, porque él comprende todo lo que estamos pasando", añadió.

Recordemos que este miércoles, el presidente de Pirata FC, Manuel Aguinaga, se pronunció sobre el caso y dejó una insólita explicación: “No es por incumplimiento de pago, sino por falta de compromisos económicos”, expresó el directivo en entrevista con Depor.

