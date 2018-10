Piero Alva: "La 'U' tiene que reconocer que es el peor equipo del torneo" [VIDEO]

Atención, hincha crema, esta es la receta del 'zorrito' para que Universitario de Deportes se salve del descenso: sacudirse del ego, reconocer que eres uno de los peores equipos del torneo y trabajar más. Mucho más. Piero Alva, cuatro veces campeón con el club merengue, lo tiene claro.

"La 'U' está en esa cantaleta hace varios meses. 'Que si se va salva, que no se va a salvar, no que no hay problema, no que más adelante, que el apertura, no que el clausura'. Y hoy siguen pasando las fechas y seguimos con lo mismo. Es penoso porque desgraciadamente los jugadores siempre van a pagar los platos rotos", se lamentó el exdelantero estudiantil en una entrevista con Fox Sports.

El 'zorrito', como se le conocía en el ambiente futbolístico, aconsejó que la 'U' acepte su realidad y entienda que si no corrige a tiempo el descenso es inminente.

"Lo primero que tiene que pensar la 'U' es ya sacarse el ego de encima, de sentirse el grande de toda la vida, hoy tu realidad te dice que eres de los peores. Eres de los peores y debes salvar el año, juega como si fueras el peor, mátate dentro del campo y en cada dividida debes pensar que te meten el gol", señaló.

Y a los jugadores que hoy visten la crema les dijo esto: "Quisiera que los jugadores se esfuercen un poco más. Tienen que juntarse, decirse las cosas en la cara, hacer borrón y cuenta nueva, entrenar más, alimentarse bien y jugar todos los partidos como una final", apuntó.

El actual momento no es para hacerse el ídolo pero como exfutbolista iría a hablar con los más jóvenes del equipo para colaborar en la recuperación de Universitario", finalizó.