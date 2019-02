Phillip Butters y su reflexión sobre la vida de Carlos 'Kukín' Flores

El país completo se sorprendió con la repentina muerte del exfutbolistas Carlos 'Kukín' Flores, el último fin de semana. Hecho que enlutó a todos los amantes del buen fútbol, como lo desplegaba en vida el gran Flores.

Mucha gente allegada al fútbol mandaron sentidos mensajes hacia el exjugador del Sport Boys, equipo donde desplegó su mejor juego, como varios jugadores y periodistas concuerda. Sin embargo, entre las distintas opiniones que se dieron a conocer en los últimos días, el que llamó más la atención fue la del comunicador Phillip Butters.

Butters, a través de su programa en Willax, comentó sobre la vida que llevó 'Kukín', quien pese a sus virtudes y muchos defectos, siempre trató una buena persona.

"Un talento desperdiciado, el décimo primero de once hijos, un chico que creció en la marginalidad, que nunca llegó a ser un buen futbolista, que siempre fue una promesa. Yo que lo traté tantas veces, él tenía todas las prerrogativas para ser un mal tipo y no lo fue. Porque drogadicto y alcohólico fue pero eso no te hace malo, él no era un mal tipo", indicó Phillip Butters en su programa.

Entre aplausos, Carlos Flores fue enterrado en el Cementerio Baquijano y Carrillo este martes, donde cientos de hinchas de él y del fútbol peruano se hicieron presentes.