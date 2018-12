Phillip Butters sobre salida de Bengoechea: "Algo huele mal en Alianza"

La salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima no fue ajena a la opinión ácida del periodista deportivo, Phillip Butters, quien aseguró que "algo huele mal en Alianza", luego que se conozca a Miguel Ángel Russo como sucesor del estratega uruguayo.

"¿Qué ha pasado entre el 24 y el 26 de diciembre? ¿Por qué se ha ido Bengoechea? No será que se enteró que lo estaban cocinando con Russo? Porque Bengoechea se estaba quedando, y en dos días contratan entrenador. Oigan, esto es viejo, desde las épocas de 'Pocho' Rospigliosi. No me vengan a decir que lo de Russo no huele feo. Porque Russo puede ser bueno, malo o regular (...) Así no se hacen las cosas, algo huele mal en Alianza Lima", expresó 'Sabelón' en el fanpage, "PBO Digital".

"Resulta que Alianza el día 24 anuncia que el señor Pablo Bengoechea por razones personales se va. Esperen un momentito. ¿A Bengoechea le querían renovar? eso era Vox Populi, cosa con lo que yo estaba en desacuerdo porque el llegó a su máximo nivel de competencia ó incompetencia y en una final de un campeonato que es un mamarracho le han metido 7-1", acotó.

