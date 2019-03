Peter Arévalo tras empate de Alianza: "No hay cucos en la Libertadores"

El periodista de la cadena Fox Sports Radio Perú, Peter Arévalo analizó lo que fue el empate entre Alianza Lima vs. River Plate y aseguró que los Millonarios no tuvieron jugadores diferentes que pudieran resolver ante las chances generadas contra el equipo de Miguel Ángel Russo.

"A River a la dinámica que sometió a Alianza le faltó jugadores distintos, como Ortega, Francescoli, Gallardo, Salas, Saviola, etc. Por eso es que yo sostengo que ya no hay cucos en la Copa Libertadores", señaló el panelista de Fox Sports tras el encuentro en el Estadio Nacional.

"A muchos seguidores de River no les pareció lo que dije hace unos días. ¿No le faltó a este river jugadores distintos? O sea River supera a Alianza en dinámica, en físico, pero yo me refería a que, por ejemplo, Pratto, no es un '9' como los que tuvo River antes", acotó.

