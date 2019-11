En el ojo de todos. Este fin de semana se juega una fecha más del Torneo Clausura y uno de los partidos más atractivos es el de Alianza Lima y Binacional en Juliaca, pues el equipo de Pablo Bengoechea marcha puntero en la tabla de posiciones, mientras que el ‘Poderoso del Sur’, con un triunfo, le hará la 'vida imposible a Sporting Cristal y Universitario.

"LO MEJOR PARA ORDÓÑEZ SERÍA NO ARBITRAR"#FOXSportsPeru | @arevalosport12 aseguró que el referí no debería dirigir el partido entre Binacional y Alianza tras su grave error en la final de la Copa Bicentenario. pic.twitter.com/3puCjqoMTF — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) November 9, 2019

El árbitro de este cotejo será Edwin Ordoñez, quien el último jueves recibió miles de críticas por el polémico penal que no le cobró a Sport Huancayo ante Atlético Grau en la final de la Copa Bicentenario. Por ello, el comentarista de Fox Sports Perú, Peter Arévalo, se refirió al réferi y dijo que lo mejor sería que no se encargue del partido en Juliaca.

“Yo no estoy diciendo que Ordóñez es un tipo deshonesto, es más, lo mejor que le puede pasar a él es que no arbitre el partido. Hermano, será una carga pesada ese partido, donde el mínimo detalle que no veas o no quieras ver vas a estar en los ojos de todo el mundo”, dijo Arévalo en el panel del programa deportivo.

Asimismo, el relator de fútbol indicó que para evitar problemas y malos comentarios sobre los árbitros, lo mejor sería que no se encargue del partido entre Alianza Lima y Binacional.

TAMBIÉN LEE

Alianza Lima | Directivo íntimo: “Estoy preocupado porque vuelven a poner de árbitro a un hincha de la ‘U’” | FOTO

“Los hinchas de Universitario deben recordar que Alberto Rodriguez se rompió por salvarlos de la baja”