Peter Arévalo criticó el abuso policial contra los hinchas de Universitario

Los defiende. En las últimas fechas, la Policia Nacional del Perú se ha visto manchada con el constante abuso que cometen con los hinchas de Alianza Lima, Sporting Cristal y sobre todo de Universitario, quien en su último encuentro con Pirata FC, hizo viral un video con la destrucción de uno de sus instrumentos.

Por ello, el conocido relator de Fox Sports Perú, Peter Arévalo, tocó el tema en su programa de TV y criticó a todos los encargados de velar por la seguridad de los hinchas que asisten a los estadios. "Quería hablar acerca del abuso que se viene cometiendo de parte de las autoridades policiales con las distintas hinchadas. Hace poco sucedió con un niño barrista de la U, esto va más allá de las camisetas, queremos que la fiesta sea llevada en paz", señaló.

Asimismo, Arévalo comentó que la Policía solo tiene que poner orden y seguridad, más no agredir a ningún ciudadano. "La autoridad está para generar un respeto, pero a partir del convencimiento de la gente. No imponerte a golpes, a partir del maltrato. Respetemos al hincha, su pasión, la ley, pero respeten al espectador. Hago un llamado a quién corresponda hacer los correctivos, ya basta de abusos. El uniforme no te da derecho a abusar", sentenció.

Dicha acción del conocido panelista fue aplaudido por varios hinchas, pues constantemente se ven videos y fotos de agresiones en los estadios. Finalmente, los demás integrantes del programa como Alan Diez y Julio César Uribe también coincidieron con el tema hablado.

