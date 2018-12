Peter Arévalo acusó a Costas y Alarcón de perjudicar a Joel Sánchez

Para no creerlo. El ex presidente de Alianza Lima, Guillermo 'Pocho' Alarcón ha sido acusado por uno de los locutores más populares del medio, pues Peter Arévalo contó un oscuro episodio de su mando en el club íntimo en dónde también influyó el ex técnico, Gustavo Costas.

Video: GrodEdson



Pues el panelista de radio reveló en su último programa lo que sucedió con Joel Sánchez luego de la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores en el 2010, pues el famoso 'Cuy' llegó de hacer una buena campaña en el torneo del continente y por un 'capricho' de Alarcón y Costas, este fue 'sacado' del equipo al final de la temporada para que llegue y juegue el delantero colombiano Leonardo Castro.

"Por un capricho de Costas y Alarcón, perjudicaron a Sánchez, trajeron a Leonardo Castro para que juegue en la posición de Sánchez. Él la rompió en la Libertadores. Fue un capricho de Costas prestarse al juego de Alarcón, un capricho que tiene que ver con los manejos turbios y con las aspiraciones que tenía en ese entonces 'Pocho' Alarcón", relató Mr Peet en su programa.

No solo pasó con Sánchez

La participación de los 'grones' en la Libertadores tuvo varios episodios lamentables por los malos manejos de Alarcón que luego fueron comprobados y terminaron siendo pagados con años de cárcel, pues Mr Peet agregó que Costas nuevamente se prestó para los actos de 'Pocho'. "Alianza llega al partido con Universidad de Chile, y al tipo se le ocurre cambiar al arquero. Le dijo a Salomón (Libman): Sabes qué, estas tapando bien pero me están presionando", finalizó.

