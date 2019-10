Perú vs. Uruguay | Ricardo Gareca aclara el panorama de Paolo Guerrero y Christian Cueva previo al amistoso

Como es costumbre previo a un partido de la selección peruana, Ricardo Gareca compareció ante la prensa. El ‘Tigre’ evitó referirse de los hechos extradeportivos que protagonizó el volante nacional y solo se concentró en el tema futbolístico.

“Con Christian Cueva yo me enfocaría más que nada en lo futbolístico, tenemos un partido importante, él está trabajando, se le ve bien, con muchas ganas y mucha actitud. Hay cosas por mejorar pero él está bien, todo lo demás prefiero no tocarlo porque el equipo tiene que enfocarse en lo que corresponde, después tomaremos las decisiones que creamos correspondientes”, señaló el técnico argentino, quien dejó en claro que ‘Cuevita’ ha jugado más minutos que algunos convocados, pero no se habla mucho de eso por los escándalos en los que ha estado envuelto.

En otro momento, el seleccionador argentino se refirió a Paolo Guerrero, quien podría ser suspendido por 18 partidos luego de realizar gestos obscenos ante Flamengo.

“Con nosotros, Paolo Guerrero nunca ha tenido un incidente. Uno puede tener alguna reacción. Yo he sido delantero y también he tenido reacciones. Ojalá que no pase (una posible suspensión), pero no es una preocupación para nosotros”, señaló el DT, con ese tono paternal que utiliza cada vez que se refiera a estos jugadores.

‘Bena’ en su mente

El ‘Tigre’ confesó que al enterarse de la lesión de Yoshimar Yotún, el primer jugador que se le vino a la mente fue Cristian Benavente, pero el ‘Chaval’ sufre de una ‘fascitis plantar’ que lo mantendrá fuera de las canchas de 15 a 20 días y por eso convocó a Alejandro Hogberg.

Luego aprovechó para admitir que se sintió aliviado cuando se enteró que Miguel Araujo encontró equipo, pues es una de las opciones que maneja en la zaga. Además, rescató el hecho de que Yoshimar Yotún no estará mucho tiempo alejado de las canchas por su lesión y lo podría utilizar en la próxima fecha FIFA de noviembre.

Finalmente, Ricardo Gareca se refirió al duelo ante Uruguay, el que imagina muy diferente al último que disputaron en los cuartos de final de la Copa América.

“Mejorar, tenemos que mejorar. Son partidos diferentes. Siempre con Uruguay los partidos son complicados por lo que proponen y por su escenario. Ojalá que en la parte ofensiva podamos encontrar más variantes”, aseguró el DT.

“Nosotros hemos cambiado en todo este tiempo en cuanto a movimientos tácticos. No me gusta estar hablando de sistema, pero ustedes (prensa) lo referencian mucho. Si bien hemos trabajado, el equipo lo voy a confirmar mañana, tenemos muchachos que hay que esperar y a partir de allí resolver. Estamos contemplando algo de lo que vieron con Brasil”, aseguró el ‘Tigre’, quien aguarda terminar este año con una sonrisa para encarar con optimismo las Eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América.