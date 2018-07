Periodistas de ESPN criticaron severamente a Daniel Chávez por fallar goles

La derrota de Universitario de Deportes en manos de Sport Rosario (3-0) por la fecha nueve del Torneo Apertura jugado en el estadio Rosas Pampas de Huaraz, no pasó desapercibido para las cadenas internacionales deportivas que destacaron los errores del delantero crema Daniel Chávez, quien tuvo hasta tres oportunidades claras de marcar ante el cuadro 'Canalla'.

Los periodistas de la cadena ESPN, que se encarga siempre de buscar los errores en el fútbol para colocarlos en un ranking, comentaron, tras ver los groseros horrores de Daniel Chávez ante Sport Rosario, que encontraron al ganador del primer puesto del ranking Not Top Ten. "No busquen más. Apareció el ganador del Not Top Ten", comentaron sobre las fallas del delantero de Universitario de Deportes.

Pero si en el extranjero la poca efectividad de Daniel Chávez no pasó desapercibida, en el Perú los hinchas de Universitario de Deportes criticaron fuertemente por intermedio de las redes sociales al delantero merengue por su desempeño ante Sport Rosario, en un partido más del Torneo Apertura. Algunos fanáticos no dudaron en ponerles calificativos fuertes al 'Bombarderito', aunque otros prefirieron el silencio.

En la próxima fecha del Torneo Apertura, Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys en el estadio Nacional. El cuadro de Ate se encuentra en los últimos lugares, por lo que un triunfo ante la 'Misilera' lo haría respirar más tranquilo. En la Administración esperan que el Comité de Licencias le quité la sanción de un año para contratar. La escasez de jugadores es uno de sus puntos débiles y que los ha llevado a pelear la baja.

