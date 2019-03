¿Periodista argentino que minimizó a Alianza ahora lo ve ganando la Libertadores?

Luego del empate entre Alianza Lima vs. River Plate, en Argentina lanzaron diversos comentarios sobre el ajustado empate que obtuvo el equipo de Marcelo Gallardo. Uno de ellos vino del periodista, Horacio Gubana, quien respondió a los hinchas blanquiazules luego que hace una semana afirmara que Sporting Cristal era más grande que el conjunto que hoy dirige Miguel Ángel Russo.

Además, el panelista del programa radial Radio Sentidos respondió a la consulta sobre si Alianza Lima es candidato a ganar la Copa Libertadores: "Yo no sé si Alianza Lima pasa la fase de grupos. Eso es lo que le digo. Aclaro, futbolísticamente no tiene mucho más de lo que hizo el otro día ante River Plate. No se diferencia tanto al partido que empató ante Boca el año pasado y que después perdiera 5-0. Repito lo que dije hace una semana, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa (...) Si se hace fuerte de local, puede, pero desaprovechó el otro día una chance importante al no ganarle a River".

"(Lo que dijo hace unas semanas). Son 'chicanas' futbolísticas que hacemos en el fútbol argentino, cuando juegan Boca-River, Racing-Independiente, Huracán-San Lorenzo. Para que entiendan en el medio peruano, son 'chicanas' que hacemos permanentemente (...) Alianza es uno de los grandes del fútbol de Perú, del fútbol de América, disculpen si los lastimé si era más grande Sporting Cristal", agregó.

Gubana critica al equipo de Russo

Luego, más allá de intentar seguir siendo sarcástico con su comentario, el periodista argentino criticó el accionar del equipo de Miguel Ángel Russo, pues "se tiró muy atrás" y no demostró "grandeza" para ganarle al Millonario en los 90 minutos del lance.

"Alianza se tiró muy atrás. Me extraña de los equipos de Russo, que a mí me encanta Russo, pero a mi me parece que no pasará la primera fase. Así de contundente. En el segundo tiempo ante River a Alianza le faltó un poquito de grandeza para someterlo y ganarle en los 90 minutos. River no lo arrinconó porque fue una mala noche de River. Alianza es un grande, vamos a reconocerlo, pero hay que demostrarlo también en la cancha", sentenció.

Mira la opinión del periodista argentino sobre Alianza Lima

LEE ADEMÁS: