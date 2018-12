"Perdimos la clasificación en Matute", reveló un titular de Melgar

Melgar sufrió una dolorosa derrota ante Alianza Lima tras caer en la semifinal, en Arequipa, por 3 a 0 en la tanda de penales. Los arequipeños se quedaron con un enorme sinsabor y uno de los que habló de esta serie fue Giancarlo Carmona, quien indicó que el partido lo perdieron luego del 3 a 3 en Matute.

"Yo estaba un poco lejos de la jugada y realmente no logro ver si el balón ingresa o no. Creo que estábamos muy metidos en el juego y por eso no reclamamos en el momento. De todas formas esto no es para quejarse y querer retroceder en el tiempo, lo cierto es que perdemos la clasificación en Lima. Considero que con un resultado favorable de visita hubiésemos estado más tranquilos", afirmó Giancarlo Carmona en GolPerú.

Además, habló también de la estrategia de Alianza Lima en la semifinal: "Creo que Alianza solo tuvo 10 minutos con el balón y siendo algo superior. Nos hacen el gol, despertamos y dominamos todo el resto del encuentro, pero creo que ellos siempre supieron que su negocio era aguantar y convertir la que tuvieran", finalizó el lateral derecho.

LEE ADEMÁS