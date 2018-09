Pedro Troglio se refirió a una eventual llegada de Alexi Gómez a Gimnasia

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Pedro Troglio se refirió a la posible transferencia de Alexi Gómez al club que hoy dirige y aclaró que por ahora el ex Universitario de Deportes no está en "sus planes".

"Seguramente todo se habla por la excelente relación que tengo con Alexi, es un jugador que me encanta y me serviría. Sin embargo, no hemos hablado nada con él y no haría nada sin antes consultarle a José Gamarra y Carlos Moreno. Hicimos lo mismo con Corzo porque no iríamos a sacarle un jugador a la 'U' sin antes saber si lo quieren o no. Aparte, ya estamos con los extranjeros al límite y en diciembre recién podríamos fichar", declaró el popular 'Rulo' a la cadena Fox Sports.

Alexi Gómez: "Después podría ser"

Sin embargo, el extécnico de los 'cremas' no descartó que en un futuro Alexi Gómez pueda negociar su llegada a Gimnasia. "Si mañana Alexi está sin equipo o la 'U' quiere negociar porque no lo quiere tener, lógicamente sería interesante. Quizá ellos necesitan dinero y lo quieren vender, ahí pondríamos el ojo. No obstante, nunca iríamos a complicar a un club que nos trató tan bárbaro. Tengo entendido que él se ha ido a préstamo a Minnesota United y después tendrá que regresar a Universitario", agregó.

