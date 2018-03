Pedro Troglio: "Se jugó muy mal, no hay mucho que explicar"

La derrota de Universitario de Deportes ante Sport Rosario por 2-1 en el Monumental llegó en un momento donde parecía que el equipo empezaba a levantar y a demostrar que el plantel corto y sin refuerzos no era impedimento para soñar con el título, mucho más luego de empatar ante Sporting Cristal. Sin embargo, luego de los 90' minutos, todas las ilusiones se derrumbaron, y Pedro Troglio todavía o sabe explicar el por qué.

Reconoció superioridad de Sport Rosario

"Universitario de Deportes jugó muy mal, no hay mucho para decir, no tengo muchas explicaciones para dar. Es una pena porque veníamos de levantada pero ante Sport Rosario fue muy malo todo. No le encuentro explicación a un bajón tan grande, se perdió justamente. Hubo méritos del rival y deméritos de nuestra parte", declaró Pedro Troglio, que viajó a Argentina por algunos días por el receso del torneo.

Universitario de Deportes sigue sin ganar de local en el Torneo de Verano. La ausencia de Alberto Quintero se sintió en todo el partido, ya que no hay sorpresa en ataque. El panameño volverá para el próximo encuentro de los cremas de visita ante UTC de Cajamarca.

LEE ADEMÁS: