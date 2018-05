Pedro Troglio reveló que Ricardo Gareca le pidió que no se vaya de Universitario

Raúl Fernández lo dijo hace unos días atrás: Pedro Troglio ya tenía pensado irse de Universitario de Deportes mucho antes del momento en que finalmente dio la noticia y se marchó. Ese rumor llegó a oídos de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, y no se quedó tranquilo: de inmediato le mandó un mensaje a su compatriota pidiéndole que no se vaya.

"Siempre me juntaba con Gareca. Me escribió para pedirme que no me vaya. Me dijo quédate a pelearla", reveló el exentrenador crema, a la vez que aclaró que el 'Tigre' le hizo ese pedido 5 o 6 semanas antes de que finalmente decidiera dejar la conducción del cuadro merengue.

Ricardo Gareca dirigió a Universitario en el 2017 y 2018. En ese último año ganó el Apertura

No quería hacerlo, pero lo hizo

En otro momento de la charla con el programa "De fútbol se habla así", Pedro Troglio resumió el sentimiento que le unía a Universitario, pero afirmó que era el momento más oportuno para irse.

"No quería irme. Había encontrado mi lugar en el mundo. La 'U' era mi casa. Estábamos muy cómodos. Pero creí que era el momento ideal de hacerlo para dejar una puerta abierta, para que me recuerden por las cosas buenas y no forzar algo y cerrarme las puertas", apuntó.

Por otro lado, 'Rulos' contó una infidencia con el 'Capitán de América' Héctor Chumpitaz cuando este lo invitó a almorzar. "Voy a pecar de infidente, pero al momento de despedirnos se puso a llorar. Eso demuestra que algo bueno hemos hecho. Universitario fue para mi la chance de volver a dirigir a un grande, pero este no es un adiós definitivo", remarcó el estratega argentino.