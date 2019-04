​Pedro Troglio respondió si le gustaría dirigir Alianza Lima

Pedro Troglio se encuentra sin equipo actualmente, pero ello no significa que el estratega argentino aceptaría la primera propuesta que se le pongo en frente. Extécnico de Universitario de Deportes aseguró a un medio local que por respeto a tienda crema jamás aceptaría dirigir a Alianza Lima.

'Me llama cualquier equipo peruano e iría a dirigir, pero por respeto a la gente de U seguramente no iría a dirigir a Alianza. La gente de Alianza seguramente dirá: ‘qué me importa que no venga', aseguró Pedro Troglio en @Capital967.

A mediados de febrero Pedro Troglio dejó de mutuo acuerdo Gimnasia de la Plata, los resultados no se daban y la directiva buscó darle un giro completo cambiando de cabeza. Desde ese día 'Rulos' está libre, sin dirigir, pero no se desespera, asegura que aguardará hasta que se presente la situación ideal.

Pedro Troglio fue cesado del cargo de Gimnasia y Esgrima La Plata luego de una derrota ante Defensa y Justicia. Como se recuerda 'Rulos' dirigió a Universitario de Deportes hace dos temporadas y si bien no llegó a campeonar con los cremas, hinchas del club le guardan cariño, por ello el técnico argentino a manera de agradecimiento asegura que jamás se pondría en el banco de Alianza Lima.

