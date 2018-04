​Pedro Troglio pone calma: 'No pensé en irme si perdía ante Alianza Lima'

Pedro Troglio negó rotúndamente alguna intensión de dejar las riendas de Universitario de Deportes si es que llegaba a perder el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Estratega argentino cumplirá su contrató hasta el final, porque está convencido que los buenos resultados llegarán.

Sigue al mando

'No pensé en irme si perdía clásico, eso no. Nunca pensé quedarme e irme a las ochos fechas. Estoy para seguir poniendo la cara. Entro al vestuario y tengo el respaldo de los jugadores', declaró Pedro Troglio a Gol Perú tras la derrota ante el equipo de Pablo Bengoechea.

Soy el único entrenador en el fútbol peruano que no ha contratado un solo jugador, al contrario, me los sacan. Nunca pensé en quedarme e irme a las 8 fechas. 'Cuando no puedes contratar es normal que no tengas recambios y cada vez se acorta más el plantel, es complejo y hay que tratar de superarlo. Quedan 35 fechas, no es imposible', agregó el DT de Universitario de Deportes.