Pedro Troglio: "Mi deseo es volver a Universitario de Deportes"

Pedro Troglio dejó Universitario de Deportes al término del Torneo de Verano. Sin embargo, parece ser que al DT argentino todavía le seduce la idea de volver al cuadro crema en algún momento, aunque bajo una condición importante.

Me encantaría regresar. Mi deseo es volver, pero en una situación más tranquila, ya que me tocó padecer un año y medio de problemas, en cuanto a lo que tenía que ver con quita de puntos, no contratación de jugadores, etc.,afirmó el actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata a un hincha en Argentina.

Además, Pedro Troglio afirmó que "la pasó bárbaro en Lima, me respetaron todo. Es una institución que me ha dado mucho y me ha tratado muy bien, agregó el técnico de Gimnasia.

