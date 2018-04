Pedro Troglio luego de perder el Clásico: "Estamos sufriendo una condena"

En esta temporada, los números de Pedro Troglio al frente de Universitario de Deportes son preocupantes. Nueve puntos de treinta y tres posibles. Una victoria, seis empates y cuatro derrotas. Nada fácil de digerir para un equipo que está, pese a la coyuntura que viva, obligado a pelear el título.

Tras la derrota 2-0 de la noche del miércoles ante Alianza Lima, el entrenador Pedro Troglio insistió en su discurso de que el mal momento que atraviesa su escuadra está íntimamente ligada al hecho de que no hayan podido reforzar el plantel.

"Soy el único entrenador en el fútbol peruano que no ha contratado un solo jugador, al contrario, me los sacan. Nunca pensé en quedarme e irme a las 8 fechas", dijo el argentino en la rueda de prensa posterior al compromiso.

"Cuando no puedes contratar es normal que no tengas recambios y cada vez se acorta más el plantel, es complejo y hay que tratar de superarlo. Quedan 35 fechas, no es imposible", añadió.

Refiriéndose al encuentro en sí, y sin ninguna autocrítica de por medio, Pedro Troglio aseguró que sus pupilos fueron superiores a los aliancistas. "Me parece que en lineas generales hicimos mejor las cosas. El equipo jugo bien, pero el gol y luego la expulsión te cambian totalmente el partido", sostuvo el estratega crema.

"Es una sensación extraña difícil de explicar, tuvimos todas en el primer tiempo. Es el segundo clásico consecutivo que jugamos así y no ganamos. Preferiría patear una sola vez y ganar. Estamos acomodándonos, estamos sufriendo la condena, es un año difícil", concluyó.