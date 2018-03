Pedro Troglio: "Si Alexi Gómez vuelve hoy voy a ser el hombre más feliz"

Una vez más, y luego de la derrota ante Sport Rosario, el técnico de Universitario de Deportes Pedro Troglio reiteró su deseo de contar con Alexi Gómez en este complicado momento que atraviesa en el Torneo de Verano.

El estratega argentino comentó que ''sería el hombre más feliz del mundo'' si regresa la 'Hiena' al cuadro merengue, luego de su accidentado paso por el fútbol mexicano.

"Que venga Gómez. La 'U' no puede prescindir de sus jugadores. Yo soy el tipo más feliz del mundo si regresa. El equipo de necesita de un jugador de la jerarquía de Alexi", expresó Pedro Troglio.

El 'Rulo' es consciente que el equipo no jugó bien y fue superado por Sport Rosario en el trámite del partido. "Se jugó muy mal. No hay para decir más. No tengo muchas explicaciones que decir. Veníamos en levantada. Cuando la 'U' juega muy mal, es lógico que pierda", sentenció el DT.