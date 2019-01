Pedro Troglio alaba y espera a Alexi Gómez

Y un día se confirmó la partida de Alexi Gómez donde Universitario de Deportes solo recibió 100 dólares por el préstamo, algo irrisorio comparado a los 300 mil que pagó Minnesota United cuando la ‘Hiena’ llegó a la MLS.

Sin embargo, las ganas de Gómez por emigrar y jugar 12 meses por Gimnasia y la amistad con Pedro Troglio agilizaron el trámite del polifuncional jugador nacional.

“Alexi (Gómez) quería irse con Pedro (Troglio) porque sabe que un error con Córdova y lo lapidan. Ya vio los ejemplos en Vargas y Fernández, referentes que terminaron yéndose del club por la puerta de atrás”, nos dijo una fuente cercana al jugador.

En La Plata y después del arranque de pretemporada, Troglio brindó conferencia de prensa hablando maravillas de la ‘Hiena’.

“Alexi Gómez es un jugador que viene por menos dinero de lo que gana en Perú. Tuvimos un gran campeonato allá donde hizo 11 goles. Tiene todas las cualidades pero es un loco, por eso hay que saber llevarlo. Sabe que no me puede hacer quedar mal”, precisó el ‘Rulo’ quien espera el arribo de Gómez hoy en las prácticas del ‘Lobo’.

LE GUSTA VELARDE...

Por otro lado, Gómez no es el único jugador que le gusta a Troglio. En un futuro, el ‘Rulo’ desearía contar con el zaguero Brayan Velarde, a quien lo hizo debutar en la profesional pero no se lo lleva ahora para no perjudicar a la ‘U’.