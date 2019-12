Ya se palpita el partido de ida por la primera final de la Liga 2019. Deportivo Binacional y Alianza Lima chocarán este domingo en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca a partir de las 3:00 pm (hora peruana). Un duelo donde los dirigidos por Roberto Mosquera parten con ventaja, teniendo como fortaleza la altura.

🎙️ @PedroEloyG: "El primer partido creo que lo gana Binacional 2-0. La gran ventaja de Binacional es física"



➡️ #AlÁngulo #ElPasitoDelVarAlÁngulo



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/TLbMEKaJmE — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 7, 2019

El periodista Pedro Garcia analizó el duelo de ida entre blanquiazules y celestes, donde señaló que el “Poderoso del Sur" hará valer su condición de local y que el factor físico será su mejor arma para contrarrestar el planteamiento de Pablo Bengoechea.

“Va a ser una final muy pareja, pero el primero partido creo que lo gana Binacional 2-0. La gran ventaja es física. Es un equipo que si bien no ha entrenado mucho ultimamente por el tema lamentable que todos conocemos, también es cierto que la fisiología dice que si tu no entrenas dos o tres días no pasa nada. No lo digo yo, lo dice la fisiología”, sostuvo el panelista de Al Ángulo.

El último duelo disputado en Juliaca entre Alianza Lima y Deportivo Binacional terminó empatado sin goles, donde el equipo íntimo estuvo muy cerca de lograr la victoria.

