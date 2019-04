Pedro García sobre paliza a Sporting Cristal: "¿Qué les sorprende?"

El periodista de Movistar Deportes, Pedro García durante la emisión del programa 'Al Ángulo' analizó el partido donde Sporting Cristal cayó goleado por 3-0 ante Olimpia de Paraguay.

El 'Internacional' como lo llamara el fallecido Daniel Peredo tuvo una curiosa crítica hacia el combinado de Claudio Vivas cuando se escuchó que el elenco guaraní había marcado en la portería de Patricio Álvarez.

"¿Qué les sorprende? No entiendo. El fútbol es así, cuando se juega a una intensidad", comentó García en el mencionado espacio televisivo.

"O sea, es cierto, no es habitual que al minuto y medio te hagan otro gol. No apaguemos el televisor, pero no lloren", acotó.

Recordemos que hace algunos días, Pedro García también cuestionó duramente a Francisco Duclós en una jugada que derivó en el segundo gol de Palestino.

