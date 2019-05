Pedro Gallese revela la razón por la que dejaría Alianza Lima tras la Copa América 2019

Podría salir de Alianza Lima. Así lo ha revelado Pedro Gallese, quien explicó que a raíz de una cláusula en su contrato -que vence en diciembre- puede dejar el cuadro 'Blanquiazul' luego de la Copa América 2019, que seguramente la disputará con la Selección Peruana.

"Tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año y mi vínculo con Alianza acaba en diciembre. Hay una cláusula que me permite salir después de la Copa América, pero eso lo está viendo mi representante y yo estoy tranquilo porque solo me enfoco en el equipo", afirmó Pedro Gallese en conferencia de prensa.

De otro lado, indicó la razón por la que llegó a Alianza Lima: "Nunca perdí la titularidad en Veracruz, vine a Alianza por la Libertadores porque me gustó el reto. Lastimosamente no pasamos a la siguiente fase, me quedo tranquilo con lo que demostré", añadió el portero de la Selección Peruana.

Finalmente, el portero de la bicolor habló sobre le presente de Alianza Lima al mando de Víctor Reyes: "Creo que el grupo sabía que teníamos que mejorar como sea. No nos estaba yendo muy bien, ahora último demostramos que queremos algo más. El plantel respalda a muerte al profesor Reyes, haremos lo que pida", sentenció.

