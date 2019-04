Pedro Gallese respaldó a Miguel Ángel Russo

Tras la llegada de Alianza Lima a la capital, luego de caer ante River Plate por 3-0 en la Copa Libertadores, Pedro Gallese fue uno de los jugadores del plantel íntimo que habló con la prensa. "El respaldo al comando siempre va a estar. Nadie puede apuntar a nadie como culpable, porque cuando nos equivocamos, los hacemos todos. Esto lo vamos a sacar adelante unidos", mencionó.

Alianza Lima no gana desde hace siete fechas, pero Pedro Gallese confía en que la situación del equipo mejorará. "Esto lo vamos a sacar adelante unidos. Alianza es un grande y no puede estar en esta situación, tenemos que pasar la página y empezar a acostumbrarnos a ganar y que nuestra situación no se complique más”, señaló el portero aliancista.

El próximo partido de Alianza Lima será ante Universitario de Deportes, pese a que hubo incertidumbre, el clásico se jugará sí o sí en Matute el lunes 15 de abril a las 8:00 pm. Hasta el 12 de abril se habían vendido 17 mil entradas de las 30 mil que se pudieron a la venta.

