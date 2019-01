Pedro Gallese: "La camiseta 1 se respeta porque es de Leao Butrón"

Pedro Gallese, el nuevo portero de Alianza Lima pensando en lo que será la participación en la Copa Libertadores 2019, habló para el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP, donde reveló que aún no conoce cuál será el dorsal que usará en la temporada.

"Quería sentirme feliz en un equipo y creo que en Alianza Lima me voy a sentir así, voy a estar en el equipo que me ha querido y que a mí me gusta. La familia va a estar tranquila y eso también va a ser importante para mí. Todavía no me han dicho qué número usaré, seguro en estos días se define eso. Sin embargo, el '1' se respeta porque es de Leao Butrón", afirmó Pedro Gallese.

Además, reveló cuál fue el motivo por el que no quería continuar en Veracruz: "La decisión de no seguir en Veracruz fue tomada en conjunto con la directiva porque yo quería nuevos aires y luchas campeonatos. México es otro nivel pero ya llevo 2 años peleando la baja y, tratando de mostrarme ahí, por ahí me comía 2-3 goles por partido y uno se sentía incómodo. El equipo me quería porque, de lo contrario, no me habrían renovado por un año más", finalizó el portero de la selección peruana.

Ahora, el objetivo principal será mantener regularidad en Alianza Lima para poder seguir siendo el arquero titular en el equipo de Ricardo Gareca, de cara a la Copa América 2019.

