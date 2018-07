Pedro Aquino visitó las instalaciones de Sporting Cristal

No los olvida. El volante de la selección peruana, Pedro Aquino, sigue disfrutando sus días libres en Lima luego de disputar el mundial de Rusia 2018. Sin embargo, pese al poco tiempo que tiene en los últimos días por estar de vacaciones, el ex jugador de Sporting Cristal, no dudó en visitar a su ex equipo.

Su visita por el Rímac fue una sorpresa para todos los jugadores y trabajadores del club. Asimismo, el actual jugador de León de México, se dejó fotografiar con la camiseta del club que lo formó hace algunos años y hoy destaca en el extranjero.