Al otro lado de la línea, la voz de Pedro Aquino me confirma dos cosas que siempre he presentido sobre él. Uno, es una gran persona. Dos, si por él fuera y estaría en la lista de convocados, vendría corriendo a jugar por la selección peruana en las Eliminatorias. El corajudo volante nacional se confesó desde México en exclusiva con EL BOCÓN y reveló todo lo que le tocó hacer para recuperarse de una dura lesión.

¿Cómo se encuentra tu actualidad deportiva?

Lo de la lesión es tema del pasado. Gracias a Dios ahora estoy teniendo continuidad. Nacho (Ambriz) me está dando la oportunidad de estar en el once titular y eso es lo más importante.

¿Te haces alguna autocrítica por cómo llevaste tu proceso de recuperación?

Autocrítica no hay. La lesión le pasa a cualquier jugador, más bien creo que ya no soy un chico de 19 años que tenía una lesión y me recuperaba rápido. Ahora soy una persona de 24 años mucho más madura. Si tengo una lesión me va a costar recuperarme. Eso fue lo que me pasó, que por creer que todavía eran muy joven creía que me iba a reponer más rápido. Ahora tengo mucho más cuidado con mis alimentos y el tema físico.

¿Crees que el tema mental juega un papel importante en las lesiones?

Si es un tema muy importante. Yo creo que uno también a veces se lesiona mentalmente porque estás pensando en que te va a volver a doler y eso. A mí me ayudó muchísimo trabajar con un ‘Coach’ y con un psicólogo. Eso te mentaliza en pensar siempre en positivo.

¿Trabajar con estos especialistas fue por iniciativa del club o propia?

Fue por decisión mia. Esos gastos lo cubrí yo. La verdad que no me arrepiento porque si me ayudó bastante. Ya tenía una referencia del trabajo con el psicólogo en la selección. Dije por qué no trabajar con estos especialistas, tal vez todo esté en lo mental.

¿En qué momento de tu carrera consideras que te encuentras?

Todavía tengo mucho por recorrer, mucho por aprender y que mejorar. Creo que ahorita estoy teniendo continuidad, lo cual es muy importante para mí, para León y la selección. Todavía no llego al nivel que tuve en el Mundial de Rusia 2018.

¿Qué tan difícil es mantenerse en el extranjero?

Es muy complicado porque compites con buenos jugadores. Tienes que entrenarte día a día de la mejor manera para poder llenarle los ojos al DT, para meterte en el once. Es más dificil para uno que es extranjero. Tiene que haber mucho trabajo y dedicación.

La afición de León te cuestiona que con Perú muestras un nivel que no es regular en León

La afición es libre de opinar lo que desee. Yo la respeto, trato de día a día sudar la camiseta al máximo y dar todo por el club. Ellos también tienen que entender que tuve una lesión que me tuvo mucho tiempo afuera. Quieras o no quieras jugar en club y selección son cosas muy diferentes.

¿Qué sensaciones te deja poder ser convocados al inicio de las Eliminatorias?

Va a ser muy importante para mi futuro y mi crecimiento como jugador. Llego con más partidos en la selección y he sumado experiencia. Ya no llegó como el niño que fue convocado para jugar el partido contra Bolivia en La Paz.

¿Qué te falta por mejorar?

Más que todo el tema dela continuidad, es la clave para el éxito. Me falta aprender mucho para seguir creciendo. Estoy muy cómodo en León pero yo quiero seguir avanzando y progresando. Si no me he podido ir a Europa es por la lesiones que he tenido.