Patrick Zubczuk se mostró emocionado con la posible llegada de José Carvallo

El pasado viernes, Patrick Zubczuk renovó por tres temporadas más con Universitario de Deportes tras varias idas y vueltas. Pero este nuevo año, el guardameta 'crema' no la tendría fácil, pues el experimentado portero y seleccionado nacional, José Carvallo, podría regresar a Ate.

Ante esta posibilidad, Zubczuk aseguró estar feliz con esta noticia pues le ayudaría a tener una gran competencia por ganarse el arco crema y sobre todo sana.

"Me emociona mucho la idea. Me gusta la idea de competir sanamente con un gran arquero. Me parece que la 'U' se merece eso, se merece tener en cada posición a buenos jugadores. Es una gran idea", sostuvo el joven arquero.

Además, hace unos días atrás, Patrick Zubczuk reveló quienes fueron sus guía en su camino para convertirse en un arquero profesional e indicó que uno de ellos fue José Carvallo y ahora que lo podría nuevamente a su lado lo ha emocionado de sobremanera.