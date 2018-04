Patrick Zubczuk: "No he jugado nunca en Ayacucho pero vamos por el triunfo"

Patrick Zubczuk ya piensa en el duelo con los ‘Zorros’ y en la difícil plaza que es Huanta donde hay 2.628 m de altura.

“No he jugado nunca ahí pero me dicen mis compañeros que la cancha está en buenas condiciones y que la altura es poca, no molesta”, expresó el golero titular de Ate.

El ‘Rusito’ considera que será complicado sin Manicero, ni Vargas pero tienen que hacer su mejor partido. “Vamos a dejarlo todo. Estar ordenando y pensando que estamos levantando nuestro nivel. Vamos por buen camino”, indicó.

Por otro lado, destacó la solidez y la unión del equipo. "Estamos a muerte, buscando levantar este momento futbolístico del equipo. Sabemos que debemos sumar lo que resta y trabajar para ganar el Torneo Apertura", concluyó.