Patrick Zubczuk: "La hinchada de la 'U' es la mejor del mundo"

Uno de los responsables del triunfo de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo por 1-0 fue el portero Patrick Zubczuk, quien el último jueves fue elegido como capitán del equipo crema. El popular 'Rusito' impidió, en varios pasajes del encuentro, ver su portería vencida, pues quería regalarles este triunfo a los hinchas merengues.

El Bocón pudo conversar con Zubczuk al termino del encuentro contra los huancaínos e indicó, con lagrimas en los ojos, que la hinchada merengue es la mejor del mundo.

ZUBCZUK, HAN TENIDO UNA SEMANA MUY DIFÍCIL...

Sí, tienes razón. Esta semana ha sido complicada para todos por los temas que ya se saben (amenazas de hinchas). Todos son testigos de que mis compañeros dejan la vida en cada partido y corren todo los 90 minutos para conseguir buenos resultados. Gracias a Dios, pudimos sacar un gran triunfo

¿CÓMO SE VIVIÓ LA ANTESALA AL PARTIDO ANTE SPORT HUANCAYO?

Desde que estábamos en nuestras habitaciones, antes de la charla técnica, ya sentíamos el cántico. Todo fue muy lindo; el recibimiento que nos dieron en el hotel y el acompañamiento hasta el estadio fue impresionante. Creo yo que ellos ganaron el partido desde la tribuna.

¿SON LA MEJOR BARRA?

Son lo máximo; es la mejor hinchada del mundo. No del Perú, sino del mundo.

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE LUCHAS LA PERMANENCIA EN PRIMERA DIVISIÓN?

No he tenido la oportunidad de pelear el campeonato. Recién estoy jugando este año y creo que es muy difícil pelear el descenso por lo que me dicen mis compañeros; pero tenemos un gran equipo y sé que vamos a salir de esta situación.

¿qué significó para ti llevar la cinta de capitán?

El profesor Córdova me lo dijo en el hotel antes del partido y me sentí emocionado, pero me considero un líder.

AHORA vienen 9 PARTIDOS MÁS QUE ME IMAGINO SERÁN COMO FINALES...

Claro, pero el partido más importante en este momento es el que viene la próxima semana ante Unión Comercio, que será otra gran final; solo nos queda trabajar fuerte pensando en los tres puntos.///