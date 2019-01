Patricio Arce: "Voy a un club que es bueno y pelea arriba como Melgar"

Luego de dejar huella en Melgar, donde consiguió un título nacional, Patricio Arce dejará Arequipa para recalar en Sporting Cristal, club que lo fichó por cuatro años y donde continuará su carrera futbolística. El volante destacó su llegada a La Florida y espera aportar con su granito de arena.

"Estoy un poco triste porque dejo al equipo que me abrió las puertas para jugar el fútbol profesional. Pero contento porque me voy a un club que es muy bueno y que viene peleando arriba igual que Melgar en estos años. Ahora debo seguir trabajando y poner mi granito de arena en Sporting Cristal", expresó Patricio Arce a La República Sur.

No sabía nada

Pese a que Patricio Arce debe sumarse en las próximas horas a la pretemporada de Sporting Cristal, el jugador reveló que no sabía de las negociaciones entre ambas partes. El 'Pato' dijo que todo lo manejó su representante y que se lo comunicó de una manera sorpresiva.

"Ya está todo listo, solo falta que firme nada más. La verdad es que yo no sabía nada, no tenía conocimiento de nada. Ayer me fui a la playa de Mollendo y en el transcurso que me regresaba, me llamaron y me dijeron que tenía que viajar para Lima, que había quedado con Sporting Cristal y había cerrado todo", contó Patricio Arce.

"Yo tenía contrato dos años más con Melgar. Mi representante manejó todo, yo no sé nada, solo me dijo que tenía que viajar. Me dio tiempo para irme a despedir de mis compañeros y del comando técnico que me brindaron lo mejor", finalizó el nuevo refuerzo de Sporting Cristal.

