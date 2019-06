Partidos de hoy EN VIVO: agenda de partidos del fútbol peruano e internacional para hoy 5 de junio del 2019

VER AQUÍ | Partidos de hoy 05 de junio del 2019 EN VIVO | Fútbol en vivo. Este miércoles el fútbol peruano e internacional tendrá movimiento. Pero, no solo la atención estará puesta en el Perú vs. Costa Rica, pues en el resto del mundo también rodará la pelotita. Además de los amistosos FIFA, también hay otros encuentros con miras a la Copa América, Copa Oro Concacaf ó también los choques que siguen su curso en la UEFA Nations League, Copa do Brasil, Final Four, Primer División de Chile, Liga Águila, Kings Cup, entre otros.

A continuación revisa aquí todo referente al fútbol en vivo, en directo y online para que de esta manera no te pierdas ninguno de los partidos en los que estarán presentes Paolo Guerrero, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y otros cracks del fútbol mundial

Revisa aquí el fútbol en vivo | Horarios, fechas y canales de tv en el mundo

▶Perú vs. Costa Rica: sigue el MINUTO a MINUTO desde el Estadio Monumental por amistoso antes de la Copa América 2019

La selección peruana de Ricardo Gareca, sin Paolo Guerrero buscará vencer a Costa Rica en su penúltimo amistoso previo al inicio de la Copa América 2019, en donde debutará el próximo 15 de junio ante Venezuela.

▶México vs. Venezuela: duelo previo a la Copa Oro de Concacaf desde las 19:00 horas de Perú

▶Estados Unidos vs. Jamaica: desde las 18:00 horas de Perú

▶Brasil vs. Qatar EN VIVO ONLINE vía SporTV por amistoso de fecha FIFA previo a Copa América 2019

Con Neymar en duda, sigue el partido amistoso internacional de fecha FIFA en el Estádio Nacional de Brasilia.

▶Paraguay vs. Honduras: desde las 18:00 horas de Perú

⏩Fútbol en vivo de la UEFA Nations League

▶Portugal vs. Suiza: desde las 13:45 horas de Perú

⏩Partidos en vivo de la Copa do Brasil:

▶Cruzeiro vs. Fluminense: desde las 17:15 horas de Perú

Argentina GolTV Latinoamerica

Brasil SporTV, Premiere FC Brasil

Chile GolTV Latinoamerica

Colombia GolTV Latinoamerica

México GolTV Latinoamerica

Perú GolTV Latinoamerica

▶Atlético PR vs Fortaleza: inicia a las 17:15 horas de Perú

Brasil SporTV 3, Premiere FC Brasil

Internacional PFC Internacional

⏩Ver más de la Liga Águila:

▶Millonarios vs. América de Cali: desde las 15:30 horas de Perú

Colombia Win Sports, RCN Nuestra Tele

Ecuador RCN Nuestra Tele

México RCN Nuestra Tele

Perú RCN Nuestra Tele

Estados Unidos RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA

Chile RCN Nuestra Tele

▶Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena: síguelo desde las 15:30 horas de Perú

Colombia Deportes RCN En Vivo, RCN Television

Internacional Fanatiz International

▶Deportivo Cali vs. Tolima: desde las 18:00 horas de Perú

Colombia Win Sports

Internacional Fanatiz International

▶Atlético Nacional vs. Junior: la transmisión inicia de las 18:00 horas de Perú

Colombia RCN Nuestra Tele, Deportes RCN En Vivo, RCN Television

Chile RCN Nuestra Tele

México RCN Nuestra Tele

Estados Unidos RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA

Perú RCN Nuestra Tele

España RCN Nuestra Tele

⏩Fútbol en vivo de la Primera División de Chile:

▶Unión Española vs. Cobresal: desde las 16:00 horas

Chile CDF HD, CDF Premium

▶Colo vs. Everton: empieza a las 16:00 horas de Perú

Chile CDF HD, CDF Premium

▶Huachipato vs. Universidad Católica

Chile CDF HD, CDF Premium

