Partidos de hoy 10 de junio del 2019 EN VIVO: resultados de todos los partidos del fútbol peruano e internacional

SIGUE Aquí todo el fútbol en vivo de los partidos para hoy 10 de junio del 2019. Este Lunes el fútbol inicia a toda máquina con los partidos que se vivirán en el fútbol peruano con el resto de la Liga 1, FINAL del Torneo Águila, Brasileirao, Mundial Femenino Francia 2019, las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 y todo lo que tiene que ver con el inicio de la Copa América 2019 y la Copa Oro de la Concacaf.

VER AQUÍ los partidos de hoy en vivo | Horarios, fechas, resultados y canales de tv en el mundo

Ayacucho vs Universidad San Martín desde las 15:30 horas de Perú:



Perú | Gol Peru

Chile | Peru Magico/17:30 horas de Chile

Estados Unidos | Peru Magico

Venezuela | Peru Magico

Internacional | Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

Argentina vs. Japón desde las 11:00 horas de Perú:



Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica

México | UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo

Brasil | SporTV Play, SporTV 2

Chile | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia | Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Japón | J Sports 2, NHK Japan

Perú | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España | Gol

Estados Unidos | NBC Sports Live Extra App, Fox Sports 1, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo

Venezuela | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Canadá vs Camerún desde las 14:00 horas de Perú:

Chile | DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina | DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Japón | J Sports 2

México | UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo

Canadá | RDS, RDS GO, TSN1, TSN5, TSN3, TSN4, CTV, CTV GO, TSN GO

Camerún | SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, SL2G

Perú | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Colombia | DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

▶Fútbol en vivo y todoso los partidos de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Serbia vs. Lituania desde las 13:45 horas de Perú

Portugal | Sport TV1

Serbia | SportKlub 2 Serbia

España | TVE La 1, fuboTV España

Lituania | TVPlay Sports+

Suecia | C More Play, C More Fotball, TV4 Sweden

España vs. Suecia desde las 13:45 horas de Perú



España | TVE La 1, fuboTV España

Suecia | C More Play, C More Fotball, TV4 Sweden

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Brasil | Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Estados Unidos | UniMás, Univision Deportes En Vivo, ESPNEWS, Univision Deportes, Univision NOW

Portugal | Sport TV1

Dinamarca vs. Georgia desde las 13:45 horas de Perú / Directv 612

República Checa vs Montenegro desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Bulgaria vs Kosovo desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Ucrania vs Luxemburgo desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

República de Irlanda vs Gibraltar desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Malta vs Rumania desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Islas Feroe vs Noruega desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Polonia vs Israel desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Letonia vs Eslovenia desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

Macedonia vs Austria desde las 13:45 horas de Perú / Sky HD, Esporte Interativo Plus

▶EN DIRECTO los Amistosos FIFA:

Trinidad y Tobago vs Canadá desde las 17:00 horas de Perú

▶Partidos del Brasileirao 2019:

Goiás vs Chapecoense EN VIVO desde las 18:00 horas de Perú:

Brasil | SporTV, Premiere FC Brasil

Internacional | PFC Internacional

▶Final del Torneo Águila en Colombia:

Pereira vs. Cortuluá síguelo desde las 19:30 horas de Perú/Colombia

La transmisión estará a acargo de WIN Sports.