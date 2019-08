Paolo Guerrero y las dos veces en las que puso a la selección peruana por delante de su equipo | VIDEOS

Se confirmó que Paolo Guerrero sí llamó minutos antes a Ricardo Gareca para que no lo convocara a la selección peruana y así esté presenten en los duelos decisivos de Internacional de Porto Alegre en la Copa de Brasil ante Cruzeiro.

La decisión ha generado debate, debido a que para algunos no se le debe decir no a la selección peruana, mientras que para otras el permiso está justificado porque Paolo Guerrero juegas cosas importantes en Brasil.

Sin embargo, ya hubo dos ocasiones donde Paolo Guerrero vivió situaciones similares. También militaba en Brasil, pero con camiseta de Corinthians las temporadas 2012 y 2014.

Cuando Paolo Guerrero apenas tenía tres meses en Cortinhians, el año 2012, fue convocado para los duelos de Eliminatorias camino a Brasil 2014. En su club estaban preocupados por su adaptación al fútbol brasileño, sin embargo, el mismo Paolo Guerrero dejó en clara su situación: "No hay manera, me voy a jugar por la selección. No puedo hacer nada”.

Captura: archivo Globoesporte.com

Dos años más tarde, se volvió a tener una situación similar, ahora por amistosos ante Irak y Catar. Corinthians peleaba el Brasileirao y Paolo se manifestó: “ Me tengo que integrar a mi selección. Como todo jugador brasileño, tengo que ir cuando soy convocado. Traté de hablar con el entrenador (por entonces Pablo Bengoechea), pero ellos también me necesitan de allá", dijo hace cuatro años a Globoesporte.