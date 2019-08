Paolo Guerrero | Internacional evalúa pedir 'permiso especial' a la selección peruana, según Globoesporte | FOTO

En la selección peruana fueron tajantes, ante la posibilidad de que Paolo Guerrero este ausente para el amistoso ante Ecuador y de ese modo pueda jugar la semifinal de la Copa de Brasil con Internacional: "Ya tenemos una política establecida. No podemos hacer ese tipo de distinción", dijo Antonio García Pye.

Captura: Globoesporte

Pese a esa declaración, en la directiva de Internacional no se dan por vencidos y solicitarán que el encuentro ante Cruzeiro sea reprogramado. Esta posibilidad es remonta y en caso no se logre, Paolo Guerrero hablaría con Ricardo Gareca para que no sea convocado, informa la web Globoesporte de Brasil.

Captura: Globoesporte

Internacional disputa varias competencias y debido a que hace varios años no ganan títulos, buscan tener una buena temporada ganando todos los campeonatos posibles.

"Estamos hablando con todas las partes involucradas para que no seamos perjudicados por un juego importante. El calendario no puede dañarnos. Hablemos con todos para que las personas que decidan tengan sentido común", dijo Roberto Melo, vicepresidente de Internacional de Porto Alegre.

