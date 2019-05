Paolo Guerrero: el último recurso del 'Depredador' para no ser incluído en casos de dopaje

Este puede ser el último recurso de Paolo Guerrero. Luego de la serie de declaraciones que dieran los ex mozos del Swissotel sobre la contaminación del 'Depredador' en dicho establecimiento, el abogado del futbolista reveló que pedirá ante el organismo correspondiente la eliminación del antecedente de doping.

"La declaración de los mozos será solicitada para que se incorpore al proceso", manifestó Fernando Silva a Canal N luego de que el delantero de la selección peruana se manifieste desde Argentina.

"Lo que correspondería, en todo caso, sería la anulación de ese antecedente o expediente profesional y alguna reinvindicación, disculpas o alguna publicación al respecto", sentenció Silva.

Paolo Guerrero: "Estoy consternado"

"Estoy consternado. Sin palabras. Creo que ha sorprendido a todo el mundo. Yo siempre actué con la verdad y hoy ganó la verdad, nunca mentí. Swissotel impidió que la verdad se sepa y fue mintiendo y amenazando a sus trabajadores", dijo el capitán de la selección peruana.

"Lo que me ha afectado todo este tiempo ha sido terrible para mí, entonces más que decirte, he tenido días donde no quería levantarme de mi cama. No tenía trabajo, lo veía difícil y cada vez era peor. Eso nadie lo sabe", sentenció.

Más noticias en otros medios: