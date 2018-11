Panameño Luis Tejada ya decidió donde jugará el 2019

El delantero panameño Luis Tejada tendría ya un acuerdo de palabra con un club profesional para jugar la temporada 2019, luego de haber salvado la categoría con Sport Boys del Callao y ser voceado en Universitario de Deportes y el Juan Aurich de Chiclayo.

Según el portal centroamericano ChepeBomba, "Luis Tejada regresará al Tauro FC para el Torneo Clausura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Fuente de peso del equipo nos lo confirmó. Hay acuerdo de palabra entre el atacante y Carlos 'Chicho' Martans, directivo taurino", cita la fuente.

"Estoy esperando que se acabe el torneo porque quiero terminar bien con mi club. Lo importante es que se logró el objetivo de salvar la baja, voy a esperar a la última fecha y de ahí veré qué pasará con mi futuro. Sin embargo, ¿a quién no le gustaría quedarse en Boys?... A mi familia le ha gustado Lima pero, si acá no hay trabajo y en otro lado sí, me va a tocar buscarlo. No sé si podría volver al Aurich, no sé que tienen en mente sus dirigentes. Yo hago fuerza para que suban independientemente si regrese o no porque le tengo un cariño especial a ese club y quiero verlo en Primera", dijo Luis Tejada a Ovación.

Luis Tejada emigró al Juan Aurich el 2010, jugó la Copa Libertadores donde marcó 6 tantos y logró pasar a la fase de grupos pero no alcanzó los octavos de final. En el torneo local hizo 16 anotaciones. Al año siguiente año fue campeón con este equipo por primera vez en su historia tras ganarle en los play-offs a Alianza Lima. Incluso, terminó siendo el goleador del campeonato con 17 anotaciones y fue considerado como el mejor extranjero del torneo.

El 2013 se fue a préstamo al Tiburones Rojos de Veracruz y el 2015 regresó a Juan Aurich donde con su gol anotado contra Unión Comercio llegó a la cifra histórica de 100 goles en el fútbol peruano. En el 2017 fue fichado por Universitario de Deportes y esta última temporada por Sport Boys.