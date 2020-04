Si bien su presente es el Goiás, el papá de Kevin Quevedo volvió a tocar el tema la no continuidad del vínculo de su hijo con Alianza Lima. Willy Quevedo aseguró, en una publicación en Instagram, que el joven atacante no alargó contrato con los blanquiazules no por dinero, sino porque le faltaron el respeto.

El padre de Kevin Quevedo utilizó el nombre de su madre para contar esta historia, quien acaba de fallecer en medio de la cuarentena en el país.

“En memoria de mi madre, quien sufrió mucho por este tema de su nieto, nunca renovó mi hijo con Alianza Lima, no fue por dinero, fue porque le faltaron el respeto y violaron normas FIFA... Nunca pedimos departamento”, escribió Willy,

“QEPD mamita, llevabas a Kevin a jugar donde sea, desde los 7 años. Yo fui su primer entrenador desde los 5 años, eso no dicen. Cuídense mucho, esta enfermedad es terrible y dramática. Hagan caso al presidente Vizcarra, por favor”, añadió el padre del jugador.

La publicación del padre de Kevin Quevedo. (GEC)