​Pacheco tras roja a Fuentes: 'Tal vez me debí haber ido expulsado'

Fernando Pacheco fue el autor del gol de Sporting Cristal y también propició la expulsión de Aldair Fuentes en la primera recta del segundo tiempo. Atacante celeste analizó la repetición en frío, y para sorpresa, confesó que él también se pudo haber ido a las duchas junto con el volante de Alianza Lima.

La historia pudo haber sido distinta

'Viendo la repetición de la jugada en mi casa, me doy cuenta que lo golpeo pero no es algo que me nace, sino que hago por casualidad. Igual me sentí mal, por lo que le escribí a Aldair Fuentes, hablamos un poco y le pedí disculpas. Nos conocemos de muy chicos, hemos compartido camerinos en la selección y hay un respeto. Viendo la repetición, tal vez me debí ir expulsado. Pudo haber pasado algo más, ya sea una tarjeta amarilla o roja', declaró el jugador de Sporting Cristal en una comunicación con ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Fernando Pacheco fue la gran figura del equipo celeste al anotar el único tanto que le dio el triunfo a Sporting Cristal sobre Alianza Lima por la fecha 2 del torneo Apertura de la Liga 1.

La defensa de Alianza Lima soñó ayer y quizá lo haga hoy también con los amagues, quiebres de cintura, la velocidad galopante y el gol que marcó ayer Fernando Pacheco, extremo de Sporting Cristal, en un Estadio Nacional que vibró al ritmo del jugador de tan solo 19 años.