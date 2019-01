Pablo Lavandeira y una gran confesión en Universitario

Pablo Lavandeira tiene muchas razones para ser feliz y sonreír en este Universitario de Deportes que apunta por el título gracias a sus refuerzos. El ‘charrúa’ destacó el juego colectivo que viene realizando la crema en las prácticas y en especial del entendimiento con un tridente que puede dar la hora: Alejandro Hohberg, Germán Denis y Pablo Lavandeira. El volante uruguayo ya piensa en Alianza Lima.

“Ale (Hohberg) es super importante para nosotros y nos conocemos desde niños. Hace quince años que no jugabamos juntos. Lo hicimos por cuatro años en las divisiones menores de Peñarol. Nuestro entendimiento se nota en el campo. Es un jugador de gran pie y la ‘U’ por ser el club más grande debe pelear por el título del torneo”, indicó el volante crema.

Cuando se le pregunta por Alianza Lima, tiene un concepto claro. “¿El clásico?. Queremos jugarlo ya pero hay ocho fechas antes por fixture y el campeonato no solo se gana con el clásico. Aunque sabemos que debemos ganarle como sea a Alianza.”, apuntó Lavandeira.

Lo futbolístico es de aplaudir. “Yo veo al equipo muy bien. Futbolísticamente con el correr de los días la intensidad irá en aumento. Seguro en el Apertura tenemos del plus de no jugar Copa y no tener ese desgaste, pero los demás equipos se han reforzado bien y pueden hacer rotación”, señaló.

APLAUDE AL HINCHA..

El récord en ventas de las entradas para la ‘Noche Crema’ es aplaudido por Pablo Lavandeira. “Es impresionante pero no me extraña, desde que llegué al club el hincha de Universitario ha demostrado que ama la institución.

Que hayan batido un nuevo récord de venta es merecido y queremos darle la gran alegría de un campeonato”, manifestó uno de los referentes en el once merengue.