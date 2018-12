Pablo Lavandeira y su posición en la medular

La partida de Diego Manicero no causará sisma en la medular merengue porque hay jugadores que pueden tomar dicho protagonismo. Según trascendió la columna de la medular de Universitario de Deportes tendría toque uruguayo-peruano ante la partida de Diego Manicero y Arquímedes Figueras que dejarán dos cupos de extranjeros para el presente año.

Uno de esos cupos será para un zaguero central, cuya llegada espera definirla el técnico chileno a la brevedad posible y el otro cupo, lo guardarían para mitad de año, en caso la necesidad lo amerite. Como se recuerda, la ‘U’ tiene a Pablo Lavandeira, Germán Denis y Alberto Quintero como legión extranjera.

“No sé cual será el pedido de Nicolás (Córdova) el próximo año, pero sin duda, será una revancha para nosotros. Empezamos todos de cero con el objetivo puesto en el título nacional y darle una alegría a la gente que nos bancó en los malos momentos”, dijo Pablo Lavandeira, quien podría jugar hasta en la posición de ‘Canchita’ Gonzales en caso no se de su llegada. “Yo me adapto a cualquier sistema o posición donde me ponga Nicolás (Córdova)”, dijo el uruguayo.