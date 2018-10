Pablo Lavandeira y su confesión sobre el duelo con Arroé

Pablo Lavandeira es consciente que falta muy poco para la salvación, primer objetivo del plantel crema tras un gran arranque del año. Sin embargo, tiene claro que pudieron ganarle a los rosados, sobre todo en ese cabezazo que le pudo sacar Daniel Ferreyra. Eso sí, para el uruguayo ante Sporting Cristal no hay margen de error.

“Con Boys fue muy intenso y lo tuvimos nosotros en varios pasajes, pero no pudimos concretar. A mí me sacaron un cabezazo que era gol. Anoche volví a ver por televisión la gran atajada de Ferrerya. Sin embargo, estamos cerca del objetivo, jugamos un partido durísimo con Boys, a siete de Sport Rosario, faltan quince por jugar y si sumamos tres puntos más y ello no suman, estaremos salvados”, indicó Lavandeira a la salida de Campo Mar.

El volante también recordó la jugada de Joazinho Arroé que casi lo deja en ridículo. “Me resbalé y me dejó sentado de cu.. pero lo bueno que pude recuperarme y evitar que remate con facilidad. Joazinho es un gran jugador”.

CRISTAL, EL MEJOR

Lavandeira ya piensa en el duelo con Sporting Cristal, un partido que se puede tomar de ida y vuelta. “No sé si será abierto, pero si difícil. Ojalá que sea parejo y que podramos encontrar nuestras armas para poder hacerle daño a Cristal. Seguro ellos tratarán de complicarnos en defensa y nosotros hacer nuestro trabajo para ganar. Sporting Cristal es el mejor equipo del campeonato y va hacer muy duro”, expresó el volante ‘charrúa’ que destacó la unión y trabajo colectivo mostrado por el plantel de Universitario en el campo de juego, para seguir invicto en sus últimos cinco partidos donde logró trece puntos, producto de cuatro triunfos al hilo y un empate.