Pablo Lavandeira y la única opción para fichar por Universitario

La lista de posibles refuerzos de Universitario, sigue creciendo cada vez más, una de las opciones era la contratación del uruguayo Pablo Lavandeira, el jugador ya habría sido aprobado por el técnico crema, Nicolás Córdova y también por su comando técnico, el único 'stop' que existe en tienda crema es el dinero y la cláusula de rescisión del jugador.

¿Qué dicen en Municipal?

El presidente del club edil, Oscar Vega, conversó con Radio Ovación y afirmó que la cláusula de Lavandeira es solo para clubes del extranjero. Sin embargo, en caso de llegar a un acuerdo con algún club peruano, el tema pasaría por el acuerdo económico.

¿Qué dice Pablo Lavandeira?

El actual jugador de Deportivo Municipal, conversó con EL BOCÓN y aclaró algunos puntos que podrían confundir cualquier pase a otro equipo. "Mi representante tiene una buena relación con el club, yo se que tengo la salida abierta en el caso de llegar a un acuerdo más que todo económico, mas allá de que haya o no una cláusula, con mi salida no habría ningún problema, sea al lugar que sea", confirmó.

Asimismo, con relación a su llegada a Universitario, reconoció que no tiene nada claro, pues todas las propuestas para con el jugador están siendo evaluadas por su representante. "No tengo conocimiento veraz de nada con Universitario, más allá de lo trascendido que también he leído, pero no tengo nada cierto", expresó.

Finalmente, Lavendeira explicó que si se da su salida de Deportivo Municipal será por un tema económico, asimismo, si su cláusula es para salir al extranjero, esto necesariamente no tendría que ser tal cual.

