Pablo Lavandeira y la ansiedad por ganar que afecta a Universitario

Pablo Lavandeira hace su análisis sobre que el momento futbolístico de Universitario de Deportes y considera que todavía falta mucho por jugarse. Que nada está perdido y que su primer gol con la crema sea el inicio de muchos más.

“Fue grato haber anotado mi primer tanto con la ‘U’. Sin embargo, queda el sinsabor de no haber podido ganar. La necesidad de ganar de local, nos hizo perder dos puntos. La ansiedad nos afecta a unos más y a otros menos, pero estamos en una situación que no es cómoda y en un club que no está acostumbrado a vivir estas cosas”, expresó el uruguayo que descartó cualquier tipo de desunión dentro del grupo por la ausencia de Juan Vargas en el once titular.

“Nosotros estamos muy unidos y Juan (Vargas) es uno de los referentes de nuestro equipo. Es el capitán y yo descarto cualquier entredicho o problema interno. Estamos todos unidos para sacar a Universitario adelante”, comentó.

Lavandeira aseguró que la postergación del duelo con Unión Comercio les favorece pero es clave el duelo del fin de semana en Ayacucho, donde se pueden ir definiendo muchas cosas.

“Nos favorece pero en realidad vamos a ver si es beneficiosa o no después de que pasen estas fechas y ver qué resultados conseguimos. Tener una semana para preparar un partido de altura y otro tan directo como frente a Ayacucho es beneficioso, sobre todo porque vamos a recuperar a varios futbolistas que están lesionados. Es un partido de seis puntos”, indicó.

El ‘charrúa’ aseguró un partido abierto con los ‘Zorros’ por la necesidad que tienen de buscar el triunfo que seguramente los dejará lejos del descenso. “Vamos a salir de esta y ese partido es fundamental para lo que nosotros queremos. Salir de inmediato del descenso será fundamental ante un rival directo y vamos a prepararnos para ganar”, expresó.