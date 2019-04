Pablo Lavandeira y el deseo por nacionalizarse peruano para quedarse en Universitario

Sigue demostrando su cariño por Universitario. Pablo Lavandeira llegó al equipo de Nicolás Córdova a mitad de año del 2018 luego de su pase por Deportivo Municipal y a punta de goles y coraje en el equipo 'merengue', se ha ganado el cariño completo de la hinchada crema.

El afecto es mutuo y por ello el jugador uruguayo ha confesado su deseo de nacionalizarse peruano para no ocupar plaza extranjera dentro de Universitario y que eso también le de chances de jugar más temporadas en el equipo. "Seguramente me voy a nacionalizar. No voy a ocupar cupo de extranjero y eso me da la posibilidad de quedarme más tiempo en el club", señaló.

Asimismo, Lavandeira aseguró que Perú es su lugar en el mundo y que es aquí donde ha pasado sus mejores años deportivos, además, no olvidó en agradecerle a la hinchada. "El hincha no dejó de estar y apoyó más que nunca", finalizó.

Pablo Lavandeira tiene un gol ofician en el 2019 con Univesitario, pues el tanto que le anotó a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano fue celebrado por toda la afición crema e incluso por él en medio de todos los hinchas 'blanquiazules'.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS