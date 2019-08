Pablo Lavandeira lucha con Luis Aguiar para ser el fichaje 'bomba' de la U de Chile | FOTO

Tremenda competencia. Pablo Lavandiera es la primera opción de la Universidad de Chile (club que pelea el descenso y actualmente se encuentra en la penúltima posición con 13 puntos) para ser el último refuerzo de la temporada.

De la U a la U... de Chile

Según informa el medio chileno El Gráfico, el volante de Universitario de Deportes es el que mejor se acomoda a los planes de la U de Chile por un tema económico. "En el CDA no quieren hacer un gasto muy fuerte para traer un nuevo jugador y, por eso, el máximo monto aprobado para gastar será de medio millón de dólares", indica.

"Dentro de esas preferencias, el que genera mayor consenso es el mediocampista ofensivo uruguayo Pablo Lavandeira. Ante la necesidad de aumentar las oportunidades de gol del equipo, en Azul Azul buscan un volante de características creativas y, por ello, el actual jugador de Universitario de Deportes aparece como una de las prioridades", indicaron en la nota.

Luis Aguiar, el plan 'B' de la Universidad de Chile

Pero no es todo. Luis Aguiar, ex volante de Alianza Lima y goleador en la campaña del título en el 2017, es la segunda opción: "Si es que el volante charrúa no acepta la oferta de la U, en La Cisterna tienen la opción de contar con el también mediocampista uruguayo Luis Aguiar. El ex Universidad de Concepción no tuvo muchas oportunidades de jugar por el Plaza Colonia de su país y hoy se encuentra libre, con el pase en su poder", informa El Gráfico.

Miran de reojo en Alianza Lima

Finalmente, Felipe Rodríguez, actual extremo de Alianza Lima, es la tercera opción del cuadro universitario: "Por último, uno de los nombres que propuso el técnico Alfredo Arias fue el del actual "10" de Alianza Lima de Perú, Felipe Jorge Rodríguez, con quien compartió durante su paso por el Bolívar de Bolivia el año pasado".

