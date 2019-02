Pablo Lavandeira: "La cancha de Moyobamba era arena movediza"

Sigue la molestia por la cancha del IPD de Moyobamba que no le permitió a Universitario de Deportes ejercer su mejor nivel futbolístico. La crema quería ganar en el debut de la Liga 1 y eso lo tiene claro Pablo Lavandeira, uno de los referentes del equipo de Nicolás Córdova que sufrió más de la cuenta con el gramado de juego. Incluso hasta se perdió un opción de gol clara dentro del área rival.

Lavandeira lamentó no poder sumar de tres puntos en el debut. Empero, promete al hincha crema, el triunfo ante Molinos Pirata FC este viernes en el estadio Monumental.

“Fue una cancha demasiado complicada. Era como pisar arena movediza. En la jugada que tuve de gol. No pude pararme bien para rematar fuerte porque la cancha no me lo permitió. Por eso el remate sale algo mordido y el arquero la pudo atajar”, dijo Lavandeira.

El volante charrúa aseguró que el pasto alto y la lluvia previo al duelo con Unión Comercio, dificultó más el accionar colectivo de Universitario. “Se te hundían los tobillos con el barro porque había llovido mucho. No se podía ni tocar el balón y eso para nosotros es contraproducente porque nos gusta las triangulaciones y pases precisos”, expresó Lavandeira.

Por último, el diez uruguayo precisó que al final del torneo verán si sirvió el punto alcanzado ante Unión Comercio. "Al final de todo se verá, nos faltó estar más finos", concluyó.